Конфлікт між Сербією та Косово: Вучич заявив про умови для нормалізації відносин

Про це інформує Danas.

Вучич заявив, що Сербія перебуває у "важкій юридичній та політичній ситуації щодо Косова та Метохії". На його думку, ніхто ніколи не буде задоволений, які б заходи не запропонувала Сербія, крім "вузького кола раціональних людей".

Водночас він озвучив вимоги, виконання яких може сприяти нормалізації відносин.

"Ми вважаємо, що для будь-якого прогресу в діалозі необхідно скликати і провести вільні, демократичні вибори на півночі Косова і Метохії за участю місії ОБСЄ і під контролем ЄС, під двома формуваннями регіональних директоратів, де поліцейськими будуть серби", - сказав Вучич.

Наступною його вимогою є повернення сербських суддів і прокурорів до виконання судових функцій на півночі Косова, виведення спецпідрозділів поліції з незаконно побудованих баз і виведення з усіх установ на півночі Косова, відновлення банківських і поштових послуг. Крім того, президент Сербії заявив про "термінове, негайне і остаточне формування Асоціації сербських муніципалітетів".

"Наступна вимога - негайне звільнення всіх політичних в'язнів, які перебувають у списку, складеному Сербією в 1993 році", - зазначив Вучич.

Президент Сербії зазначив, що планує провести перемовини щодо умов для Косова з 60 світовими лідерами. Він додав, що також надішле листа Джо Байдену, Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну, а також, що вже написав листа Урсулі фон дер Ляєн.

Також Вучич повідомив, що в найближчі 45 днів Сербія прийме закон, який оголосить північ Косова "зоною особливого соціального захисту", що "гарантує право на фінансову підтримку для безробітних".