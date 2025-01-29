Конгресвумен-республіканка запропонувала висікти обличчя Трампа в горі Рашмор
Членкиня палати представників та республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна
Про це вона повідомила у соцмережі Х.
"Я офіційно висунула законопроєкт, щоб висікти обличчя президента Трампа в горі Рашмор", - написала Луна.
Республіканка пояснює цю пропозицією "чудовими" досягненнями Трампа для Сполучених Штатів.
"Успіх, який він продовжуватиме досягати, заслуговує на найвищу визнання та честь на цій знаковій національній пам'ятці. Займімося різьбленням!" - закликала вона.
Гора Рашмор
Гора Рашмор і національним меморіал США розташована неподалік міста Кістон у Південній Дакоті. У її гранітній гірській породі висічені голови чотирьох американських президентів висотою 18,6 м: Джорджа Вашингтона (за те, що привів націю до демократії), Томаса Джефферсона (створив Декларацію незалежності), Теодора Рузвельта (сприяв будівництву Панамського каналу) й Авраама Лінкольна (його називають визволителем американських рабів).
Роботи зі створення фігур тривали з 1927 по 1941 роки. Національний меморіал "Гора Рашмор" має площу понад 517 га.
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