Конгресвумен-республіканка запропонувала висікти обличчя Трампа в горі Рашмор

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

"Я офіційно висунула законопроєкт, щоб висікти обличчя президента Трампа в горі Рашмор", - написала Луна.

Республіканка пояснює цю пропозицією "чудовими" досягненнями Трампа для Сполучених Штатів.

"Успіх, який він продовжуватиме досягати, заслуговує на найвищу визнання та честь на цій знаковій національній пам'ятці. Займімося різьбленням!" - закликала вона.

I've officially introduced legislation to put President Trump's face on Mount Rushmore.



His remarkable accomplishments for our country and the success he will continue to deliver deserve the highest recognition and honor on this iconic national monument. Let's get carving! pic.twitter.com/vfFuebuS7F — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) January 28, 2025

Гора Рашмор

Гора Рашмор і національним меморіал США розташована неподалік міста Кістон у Південній Дакоті. У її гранітній гірській породі висічені голови чотирьох американських президентів висотою 18,6 м: Джорджа Вашингтона (за те, що привів націю до демократії), Томаса Джефферсона (створив Декларацію незалежності), Теодора Рузвельта (сприяв будівництву Панамського каналу) й Авраама Лінкольна (його називають визволителем американських рабів).

Роботи зі створення фігур тривали з 1927 по 1941 роки. Національний меморіал "Гора Рашмор" має площу понад 517 га.