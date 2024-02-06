Конкурентка Трампа на праймеріз Гейлі попросила захисту в Секретної служби, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на передвиборчу кампанію Ніккі Гейлі.

Згідно з повідомленням, Гейлі стала мішенню у двох інцидентах, що сталися 30 грудня та 1 січня, однак додаткових подробиць кампанія кандидатки не розкрила.

Упродовж останніх днів протестувальники, що виступають проти підтримки Гейлі додаткової військової допомоги Україні або підтримують кандидатуру Трампа, регулярно зривають її заходи в Південній Кароліні, штаті, де вона була губернатором з 2011 по 2017 рік, або влаштовують демонстрації біля її офісу.

Як на загальних, так і на первинних виборах, Секретна служба часто забезпечує безпеку головним кандидатам у президенти. Згідно з федеральними правилами, такий захист має бути санкціонований міністром внутрішньої безпеки за погодженням з Консультативним комітетом Конгресу, який складається з п'яти членів, включаючи провідних демократів і республіканців як у Сенаті, так і в Палаті представників.

Згідно з електронним листом, отриманим агентством Reuters у січні, Федеральне бюро розслідувань відстежувало один з таких дзвінків, який призвів до інциденту з побиттям у будинку Гейлі в Південній Кароліні в грудні, і мало намір розпочати "оцінку загрози".

Гейлі заявила, що її батьки були вдома, відкривши нову вкладку під час грудневого інциденту.

Довідково: Сваттинг - це подання неправдивих повідомлень у поліцію з метою спровокувати потенційно небезпечну реакцію з боку офіцерів. Експерти з правоохоронних органів розглядають його як форму залякування або переслідування, яка все частіше використовується для переслідування відомих діячів, зокрема чиновників, причетних до цивільних і кримінальних справ проти Трампа.