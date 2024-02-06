Конкурентка Трампа на праймеріз Гейлі попросила захисту в Секретної служби, - Reuters
Кандидатка в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі, яка залишилася останньою конкуренткою Дональда Трампа в первинних перегонах, звернулася до Секретної служби США з проханням про захист
Про це повідомляє Reuters з посиланням на передвиборчу кампанію Ніккі Гейлі.
Згідно з повідомленням, Гейлі стала мішенню у двох інцидентах, що сталися 30 грудня та 1 січня, однак додаткових подробиць кампанія кандидатки не розкрила.
Упродовж останніх днів протестувальники, що виступають проти підтримки Гейлі додаткової військової допомоги Україні або підтримують кандидатуру Трампа, регулярно зривають її заходи в Південній Кароліні, штаті, де вона була губернатором з 2011 по 2017 рік, або влаштовують демонстрації біля її офісу.
Як на загальних, так і на первинних виборах, Секретна служба часто забезпечує безпеку головним кандидатам у президенти. Згідно з федеральними правилами, такий захист має бути санкціонований міністром внутрішньої безпеки за погодженням з Консультативним комітетом Конгресу, який складається з п'яти членів, включаючи провідних демократів і республіканців як у Сенаті, так і в Палаті представників.
Згідно з електронним листом, отриманим агентством Reuters у січні, Федеральне бюро розслідувань відстежувало один з таких дзвінків, який призвів до інциденту з побиттям у будинку Гейлі в Південній Кароліні в грудні, і мало намір розпочати "оцінку загрози".
Гейлі заявила, що її батьки були вдома, відкривши нову вкладку під час грудневого інциденту.
Довідково: Сваттинг - це подання неправдивих повідомлень у поліцію з метою спровокувати потенційно небезпечну реакцію з боку офіцерів. Експерти з правоохоронних органів розглядають його як форму залякування або переслідування, яка все частіше використовується для переслідування відомих діячів, зокрема чиновників, причетних до цивільних і кримінальних справ проти Трампа.
-
У суботу, 3 лютого, чинний президент США Джо Байден переміг конкурентів по Демократичній партії на праймеріз (первинних виборах) у штаті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе