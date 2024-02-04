Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні

Про це пише The Associated Press.

Зазначається, що на момент оголошення результатів перегонів Байден лідирував у всьому штаті з приблизно 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж 49%, які він отримав на праймериз у 2020 році.

Майже через годину після оголошення виборів відсоток голосів Байдена майже не змінився і становить близько 97%.

Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року, конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги "Самодопомога" Маріанна Вільямсон, не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

Видання нагадує що американський президент переміг у всіх 46 округах на праймеріз чотири роки тому, і, згідно з первинними даними, він має всі шанси повторити цей успіх.

У своєму відеозверненні Байден подякував прихильникам за перемогу та закликав іти до перемоги у фінальних виборах у листопаді 2024 року.

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9 — Joe Biden (@JoeBiden) February 4, 2024

Довідково: праймеріз - тип голосування, в якому обирається єдиний кандидат від політичної партії. Переможець внутрішньопартійних виборів пізніше змагається з кандидатами від інших партій під час основних виборів.