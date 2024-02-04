Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні
У суботу, 3 лютого, чинний президент США Джо Байден перемагає конкурентів по Демократичній партії на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна
Про це пише The Associated Press.
Зазначається, що на момент оголошення результатів перегонів Байден лідирував у всьому штаті з приблизно 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж 49%, які він отримав на праймериз у 2020 році.
Майже через годину після оголошення виборів відсоток голосів Байдена майже не змінився і становить близько 97%.
Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року, конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги "Самодопомога" Маріанна Вільямсон, не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.
Видання нагадує що американський президент переміг у всіх 46 округах на праймеріз чотири роки тому, і, згідно з первинними даними, він має всі шанси повторити цей успіх.
У своєму відеозверненні Байден подякував прихильникам за перемогу та закликав іти до перемоги у фінальних виборах у листопаді 2024 року.
Довідково: праймеріз - тип голосування, в якому обирається єдиний кандидат від політичної партії. Переможець внутрішньопартійних виборів пізніше змагається з кандидатами від інших партій під час основних виборів.
- Раніше, 23 січня, за результатами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир серед кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії перемогу здобув Дональд Трамп, а від Демократичної партії - Джо Байден.
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