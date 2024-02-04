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Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні

4 лютого, 2024 неділя
07:32
Світ Джо Байден

У суботу, 3 лютого, чинний президент США Джо Байден перемагає конкурентів по Демократичній партії на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна

Про це пише The Associated Press.

Зазначається, що на момент оголошення результатів перегонів Байден лідирував у всьому штаті з приблизно 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж 49%, які він отримав на праймериз у 2020 році.

Майже через годину після оголошення виборів відсоток голосів Байдена майже не змінився і становить близько 97%.

Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року, конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги "Самодопомога" Маріанна Вільямсон, не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

Видання нагадує що американський президент переміг у всіх 46 округах на праймеріз чотири роки тому, і, згідно з первинними даними, він має всі шанси повторити цей успіх.

У своєму відеозверненні Байден подякував прихильникам за перемогу та закликав іти до перемоги у фінальних виборах у листопаді 2024 року.

Довідково: праймеріз - тип голосування, в якому обирається єдиний кандидат від політичної партії. Переможець внутрішньопартійних виборів пізніше змагається з кандидатами від інших партій під час основних виборів.

  • Раніше, 23 січня, за результатами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир серед кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії перемогу здобув Дональд Трамп, а від Демократичної партії - Джо Байден.
Теги:
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вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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