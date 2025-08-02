Король Малайзії здійснить держвізит до РФ і зустрінеться з Путіним

Про це повідомляє Bloomberg.

"Цей візит також відображає важливу роль малайзійської монархії в просуванні національної дипломатії", - йдеться у заяві палацу.

Зазначається також, що візит сприятиме зміцненню зв'язків і розширенню співпраці між країнами в таких галузях, як торгівля, освіта і технології.

Султан Ібрагім візьме участь у державному бенкеті, який влаштує Путін, а також відвідає компанію з розробки автомобільних технологій і технологічно-інноваційний хаб "Точка кипіння".

По завершенню візиту до Москви король 8 серпня вирушить до Казані, де відвідає завод з виробництва вертольотів.

У Bloomberg відмітили, що візит відбудеться після поїздки прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма до Москви у травні, під час якої сторони обговорювали співпрацю в галузях освіти, сільського господарства, продовольчої безпеки, енергетики та оборони. Під час зустрічі Путін розкритикував розслідування ООН, яке визнало його РФ відповідальною за збиття малайзійського рейсу MH17 у 2014 році, внаслідок якого загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу.