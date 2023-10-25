Світ котиться до великої війни, у 2024 році маємо навчитися самі забезпечувати себе зброєю, - ексротний батальйону "Айдар" Дикий

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Світ котиться до Третьої світової війни. З одного боку я радий, що Захід нарешті починає потроху звикати до цієї думки, бо для нас це було очевидно ще рік тому. Нарешті на Заході зазвучали голоси, які оцінюють, що загроза достатньо значна, а шанс уникнути великої війни – це зараз бігом до неї готуватися. Бо Холодна війна не переросла у світову, тому що до неї тоді були готові. І тодішня вісь зла не ризикнула розпочати велику війну", - зауважив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Євген Дикий додав, що нинішня вісь зла нахабніє, тому що Захід розслабився і 30 років до війни не готувався. А тепер це треба надолужувати.

"Перегони озброєнь вже стартонули. Весь західний оборонпром зараз за рік отримав більше замовлень, ніж за останніх 10 чи 15 років. Нарощуються виробничі потужності, але проблема у тому, що не все можна вирішити тільки грошима. Крім грошей ще вирішує і час. Деякі речі дуже повільно відновлюються. Зокрема це стосується виробництва звичайних боєприпасів, тих самих артилерійських снарядів. Грубо кажучи, на сьогодні запаси та виробництво снарядів у 300 разів менші, ніж потрібні для такого масштабу війн", - прокоментував Дикий.

На його думку, Захід тільки зараз схаменувся, бо всі 30 останніх років готувався тільки до колоніальних війн десь у країнах третього світу.

"Добре, що з'являється розуміння – світова війна або неминуча і треба до неї готуватися, або ж її все ж таки можна уникнути, тому аж бігом необхідно готуватися. Але є для нас і певний мінус, що, якщо завтра глобальна війна, то Заходу не треба розпорошувати свої запаси, зокрема на Україну. Тому нам критично необхідно нарощувати власне виробництво всього, що ми здатні виробляти, а також вчитися виробляти нове. Швидше за все, у нас є 2024 рік, коли нам ще збережуть нинішній рівень західної підтримки. А от, що буде у 2025 році, точно ніхто не передбачить. Тобто ми маємо наступний рік, щоб навчитися себе самозабезпечувати", - резюмував військовик.