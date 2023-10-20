Третя світова почалася 2008-го, а зараз перейшла в активну фазу, - Данілов

Про це він розповів у телемарафоні.

"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Російська Федерацію напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона знаходилася у такому замороженому трохи стані", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що війна у 2022 році перейшла в активну фазу.

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"А це вже наслідки того, що відбувається на території Ізраїлю та інших країн. Щобільше, я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом ми будемо спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", - додав він.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес.