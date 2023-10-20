Третя світова почалася 2008-го, а зараз перейшла в активну фазу, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Третя світова війна розпочалася ще у 2008 році й конфліктом в Ізраїлі це не закінчиться
Про це він розповів у телемарафоні.
"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Російська Федерацію напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона знаходилася у такому замороженому трохи стані", - сказав Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що війна у 2022 році перейшла в активну фазу.
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"А це вже наслідки того, що відбувається на території Ізраїлю та інших країн. Щобільше, я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом ми будемо спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", - додав він.
На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес.
- Дипломат Роман Безсмертний вважає, що повільна реакція Заходу на війну в Ізраїлі та Україні лише наближають вторгнення Китаю в Тайвань.
- Також дипломат Руслан Осипенко заявляє, що у глобальному конфлікті Китай буде уникати загострення і йти на конфлікт із Заходом.
- Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що ракета з ядерним двигуном, відома як "Буревісник", призначена для обміну ядерними ударами в умовах третьої світової війни РФ проти країн НАТО та США зокрема.
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