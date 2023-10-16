"Будемо чекати на штурм Тайваню": дипломат Безсмертний назвав події, які прискорять вторгнення Китаю на острів

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я читав інтервʼю президента США Джо Байдена виданню The Guardian, в якому він сказав, що немає прямих доказів участі Росії, Ірану та Китаю в агресії проти Ізраїлю. Очевидно, що відповідь Байдена має тактичний характер, адже він залишає шанс Пекіну, Москві та Тегерану якимось чином знайти вихід із цієї ситуації. Якби він підтвердив їхню причетність до атаки на Ізраїль, то це означало б, що ніяких варіантів вийти із цієї ситуації для цієї трійки немає", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що реакція Заходу на війну в Україні та Ізраїлі має бути жорсткішою.

"Ми маємо говорити людям правду. Тому ще раз варто наголосити, що Іран, Росія та Китай мають пряме відношення до організації атаки на Ізраїль. Так само як Китай постачав і продовжує постачати компоненти озброєнь і зброю до Росії, але про це ніхто не говорить. Однак слід зауважити, що є час для розмов, а є ситуації, коли кожна хвилина розмов з терористами буде збільшувати кількість жертв. Тому агресія Росії проти України та терористів ХАМАСу проти Ізраїлю вимагають швидкої реакції. Ситуація сьогодні дуже небезпечна. Якщо затягнеться війна в Ізраїлі, а теперішній перебіг подій її тільки затягує, то нам треба буде чекати на штурм Китаю острова Тайвань в наступному році. Теж саме стосується і реакції на війну Росії проти України, на яку США зреагували лише через 8 років", - додав він.



Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

15 жовтня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони й закликав припинити "колективне покарання народу Гази"