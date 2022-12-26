Третя світова війна вже триває, але в різних частинах світу по-різному, - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що зараз у світі етап нового глобального протистояння, яке вже можна називати новою ітерацією холодної війни
Таку думку він вислови в етері Еспресо.
"Третя світова війна вже триває, але ж треба розуміти, як і в часи холодної війни, у різних частинах світу вона йде по-різному. Конкретно в Україні вона відбувається у формі гарячої повномасштабної фронтальної війни. А на більш глобальному рівні ми бачимо ідеологічне, політичне та подекуди економічне протистояння двох ключових центрів сили, КНР та США. В інших частинах світу це має прояви у вигляді активних бойових дій, як в Ефіопії, або загрози застосування сили, як на Тайвані або Північній Кореї. Крім того, бачимо економічне протистояння в Латинській Америці та Африці між Китаєм і місцевими гравцями", - прокоментував експерт-міжнародник.
Олександр Краєв підсумував, що світ зараз на етапі нового глобального протистояння, яке вже можна називати новою ітерацією (від лат. iteratio — повторювання – ред.) холодної війни.
- Станом на 18 грудня КНДР випустила вже 35-ту ракету в бік Японії за поточний рік, видання NHK писало, що в 2022 Північна Корея запускає ракети з безпрецедентною частотою
- 22 грудня китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.
- 23 грудня малого радіуса дії в бік своїх східних вод
- 26 грудня безпілотники КНДР порушили повітряний простір Південної Кореї: Сеул підняв бойову авіацію
- Також майже 50 військових літаків Китаю за добу перетнули середню лінію Тайванської протоки
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.79
Купівля 39.79Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 41.36Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе