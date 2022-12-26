Таку думку він вислови в етері Еспресо.



"Третя світова війна вже триває, але ж треба розуміти, як і в часи холодної війни, у різних частинах світу вона йде по-різному. Конкретно в Україні вона відбувається у формі гарячої повномасштабної фронтальної війни. А на більш глобальному рівні ми бачимо ідеологічне, політичне та подекуди економічне протистояння двох ключових центрів сили, КНР та США. В інших частинах світу це має прояви у вигляді активних бойових дій, як в Ефіопії, або загрози застосування сили, як на Тайвані або Північній Кореї. Крім того, бачимо економічне протистояння в Латинській Америці та Африці між Китаєм і місцевими гравцями", - прокоментував експерт-міжнародник.



Олександр Краєв підсумував, що світ зараз на етапі нового глобального протистояння, яке вже можна називати новою ітерацією (від лат. iteratio — повторювання – ред.) холодної війни.

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