Майже 50 військових літаків Китаю за добу перетнули середню лінію Тайванської протоки
47 літаків китайських Військово-повітряних сил перетнули серединну лінію Тайванської протоки за останню добу
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню в Twitter.
Також, за даними оборонного відомства, 71 літак ВПС та 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.
Згідно з інформацією, Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та доручили літакам, кораблям ВМФ та наземним ракетним комплексам "реагувати на ці дії".
- Наприкінці листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами. І Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".
- 22 грудня китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.
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