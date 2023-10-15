Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Дипломат Осипенко спрогнозував роль Китаю в глобальному конфлікті
Ексклюзив

Дипломат Осипенко спрогнозував роль Китаю в глобальному конфлікті

15 жовтня, 2023 неділя
16:34
Світ Сі Цзіньпін і Путін

Дипломат Руслан Осипенко вважає, що у глобальному конфлікті Китай буде уникати загострення і йти на конфлікт із Заходом

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі готуються сісти за стіл переговорів. Саме з цим, на мою думку, повʼязане загострення у світі. Китай зараз намагається сформувати кращі умови перегорів з США. Однак, що варто зазначити, внутрішньополітична та економічна ситуація в Китаї не сприяє тому, щоб Пекін йшов на загострення та конфлікт. Скоріше за все, Китай утримається взагалі від конфлікту. Інший можливий сценарій розвитку подій полягає в тому, що Китай може піти на домовленості зі США. Це можуть бути тимчасові тактичні домовленості для того, щоб відновитись економічно", - пояснив Осипенко.

Також дипломат висловив думку, що Москва причетна до атаки ХАМАСу на Ізраїль

"Події, що відбуваються в Ізраїлі були спровоковані Іраном та Москвою. Оскільки на цьому історичному етапі ці дві країни мають інтереси, які повністю збігаються. Росія програє війну з Україною, тому їм потрібно спровокувати інші конфлікти, які відтягнуть ресурси й увагу Заходу. Тегеран же дуже хоче втягнути США у війну з Ізраїлем", - додав він.

Суперечність між США та Китаєм

Останнім часом між двома країнами напружені стосунки. Вони погіршились в першу чергу через підтримку США Гонконгу. Також через скандал з китайською "шпигунською" кулею, збитою у небі над США. Додатково їх погіршили висловлювання Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

Окрім цього США ввели обмеження на постачання чипів у Китай, що серйозно вплинуло на економіку Пекіна.

Також 14 вересня США ввели санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження. Згодом Штати додали до списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії.

Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена попередила Пекін про плани оновити правила, які обмежують постачання чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня.

7 жовтня стало відомо, що США та Китай близькі до організації зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді у Каліфорнії.

Тоді ж старший сенатор США Чак Шумер здійснив рідкісну поїздку до Китаю і заявив, що Вашингтон не прагне відокремитися від Пекіну, але хоче справедливого ставлення до американських компаній.

15 жовтня міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що після низки контактів Пекіну та Вашингтону двосторонні відносини країн перестали погіршуватися та стабілізувалися

Росія
Китай
Ізраїль
Іран
Третя світова війна
США
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
14 жовтня, 2023 субота
Найгарячіше сьогодні було на Донеччині, - Генштаб
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 жовтня, 2023 субота
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
14 жовтня, 2023 субота
Прагнуть вийти на річку Оскіл й оточити Куп'янськ: окупанти пішли в наступ на село Макіївка
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 жовтня
17:51
кіберспорт
МОК планує створити Олімпійські ігри з кіберспорту
17:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
17:21
На 20-річння свого правління Алієв підняв прапор Азербайджану в колишній столиці вже не існуючої "Нагірно-Карабаської Республіки"
16:51
гостра їжа
Науковці з Теннесі з'ясували, чи насправді гостра їжа шкідлива
16:49
Огляд
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
Підбитий корабель у Севастополі та "салют" безпілотників у РФ: де в окупантів вибухало цього тижня
16:47
Ізраїль, евакуація
В Ізраїлі вперше за усю історію евакуюють ціле місто
16:29
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
У передмісті Чернігова двоє людей підірвалися на міні у лісосмузі
16:17
Ексклюзив
вибори у Польщі
Явка на виборах в Польщі, яка станом на 12:00 становить 22%, перевищує минулі парламентські вибори
16:02
Ізраїль знищить ХАМАС, - Нетаньягу
15:59
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен знову відвідає Ізраїль, щоб не допустити розширення конфлікту на Ближньому Сході
15:45
На фото: Курська область
У Курській області імітують оборонні рубежі, - Центр нацспротиву
15:42
Ексклюзив
Іранці на мітингу на підтримку палестинців у Тегерані
Ізраїльський політолог назвав два можливі сценарії участі Ірану у війні
15:27
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Єгипет хоче скликати міжнародний саміт для допомоги сектору Гази
15:21
Завершився Варшавський міжнародний кінофестиваль: українські фільми здобули нагороди у двох конкурсах
15:12
телекомпанія Al Jazeera
Ізраїль вимагає закриття місцевої редакції телекомпанії Al Jazeera через "підбурювання ХАМАСу"
15:09
Емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані зустрічається з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіаном у Досі, Катар, 15 жовтня 2023 р.
Іран та Катар спільно допомагають Газі
15:05
Ексклюзив
Ірина Рибінкіна
Кваліфіковані медичні спеціалісти та обладнання потрібні у прифронтових лікарнях, – Ірина Рибінкіна
15:00
Папа Франциск
ХАМАС має звільнити заручників, а Ізраїль - створити гуманітарні коридори для жителів Гази, - Папа Римський
14:59
OPINION
Олексій Мустафін
В пошуках україн юдейських
14:47
окупанти РФ
У Донецьку виникла загроза спалаху інфекції через переповнені окупантами морги, - ЦНС
14:46
Осінь, дощ
Україну чекають дощі, вітер і мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:29
Володимир Путін
Путін заявив, що російська армія перейшла до "активної оборони" в Україні
14:24
Пайпер Лорі
Акторка американського фільму жахів "Керрі" Пайпер Лорі померла у віці 91 рік
14:21
Ексклюзив
Йосиф Зісельс
Окрема частина українського суспільства готувалась до війни з Росією всі 32 роки, - Зісельс на форумі Via Carpatia
14:08
окупанти крим
За час окупації у Криму виявили понад 5 тисяч порушень прав людини
14:07
Буяр Османі
Голова ОБСЄ приїде до Києва
13:54
На фото: Севастопольська бухта
РФ встановила загородження на вході в Севастопольську бухту, є супутникові знімки
13:51
міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан
Іран обіцяє втрутитись, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться, - Axios
13:45
Вертоліт ВО 105 Е-4
Міноборони прийняло на постачання ЗСУ нові зразки військового вертольоту та мотоциклу
13:36
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія вже досягла того, що Україна перестала бути для неї цивілізаційним конкурентом, - Портников на форумі Via Carpatia
13:35
Кирило Буданов
"Такої ментальної поразки, як на Харківщині, у РФ не було ніде", - Буданов
13:26
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Битва за Авдіївку вплине на контрнаступ ЗСУ незалежно від того, чого доб’ється РФ, - The Economist
13:18
безпілотник
СБУ атакувала дронами підстанцію у Бєлгородській області РФ, яка живила військові об'єкти, - ЗМІ
13:08
самогубство
У Києві 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки: поліція встановлює обставини
13:02
Ексклюзив
Микола Княжицький
"У фільмі "Церква без Христа" ми розкажемо про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні", - Княжицький
12:59
Zara
Кулеба заявив, що Ikea, H&M, Zara та інші бренди можуть повернутися до України
12:53
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Хезболла обстріляла ракетами ізраїльську базу на кордоні з Ліваном, - іранське ТБ
12:42
вибори у Польщі
У Польщі розпочались парламентські вибори та референдум
12:30
Оновлено
Херсон
Окупанти випустили на Херсон та Бериславський район 13 керованих авіабомб: пошкоджені житлові будинки
12:04
продукти магазин
Британські вчені спрогнозували, що людство може зіткнутися з дефіцитом продовольства через десятиліття
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV