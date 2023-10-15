Дипломат Осипенко спрогнозував роль Китаю в глобальному конфлікті

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі готуються сісти за стіл переговорів. Саме з цим, на мою думку, повʼязане загострення у світі. Китай зараз намагається сформувати кращі умови перегорів з США. Однак, що варто зазначити, внутрішньополітична та економічна ситуація в Китаї не сприяє тому, щоб Пекін йшов на загострення та конфлікт. Скоріше за все, Китай утримається взагалі від конфлікту. Інший можливий сценарій розвитку подій полягає в тому, що Китай може піти на домовленості зі США. Це можуть бути тимчасові тактичні домовленості для того, щоб відновитись економічно", - пояснив Осипенко.

Також дипломат висловив думку, що Москва причетна до атаки ХАМАСу на Ізраїль

"Події, що відбуваються в Ізраїлі були спровоковані Іраном та Москвою. Оскільки на цьому історичному етапі ці дві країни мають інтереси, які повністю збігаються. Росія програє війну з Україною, тому їм потрібно спровокувати інші конфлікти, які відтягнуть ресурси й увагу Заходу. Тегеран же дуже хоче втягнути США у війну з Ізраїлем", - додав він.

Суперечність між США та Китаєм

Останнім часом між двома країнами напружені стосунки. Вони погіршились в першу чергу через підтримку США Гонконгу. Також через скандал з китайською "шпигунською" кулею, збитою у небі над США. Додатково їх погіршили висловлювання Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

Окрім цього США ввели обмеження на постачання чипів у Китай, що серйозно вплинуло на економіку Пекіна.

Також 14 вересня США ввели санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження. Згодом Штати додали до списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії.

Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена попередила Пекін про плани оновити правила, які обмежують постачання чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня.

7 жовтня стало відомо, що США та Китай близькі до організації зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді у Каліфорнії.

Тоді ж старший сенатор США Чак Шумер здійснив рідкісну поїздку до Китаю і заявив, що Вашингтон не прагне відокремитися від Пекіну, але хоче справедливого ставлення до американських компаній.

15 жовтня міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що після низки контактів Пекіну та Вашингтону двосторонні відносини країн перестали погіршуватися та стабілізувалися