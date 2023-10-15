Відносини між Пекіном і Вашингтоном стабілізувалися, - МЗС Китаю

Про це йдеться у заяві китайського міністерства закордонних справ.

Зазначається. що 14 жовтня Ван І провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який тоді здійснював візит на Близький Схід.

Посадовці обговорили палестино-ізраїльський конфлікт. Ван І висловився, що Китай виступає проти всіх дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує будь-які дії, які порушують міжнародне право.

За його словами, першочерговим завданням є якнайшвидше припинення вогню та охолодження ситуації, щоб уникнути загострення гуманітарної катастрофи. А основний шлях розв'язання палестинського питання полягає в реалізації "рішення про дві держави", створенні незалежної палестинської держави та реалізації мирного співіснування між Палестиною та Ізраїлем.

Блінкен заявив, що Штати підтримують це рішення і підтримують роль ООН у полегшенні ситуації та наданні гуманітарної допомоги, а також готові зміцнювати зв'язок і координацію з Китаєм.

Ван І зазначив, що останнім часом Китай і США провели ряд контактів на високому рівні, двосторонні відносини припинили погіршуватися і стабілізувалися, що вітається народами двох країн і міжнародною спільнотою.

"Є надія, що Сполучені Штати працюватимуть спільно з Китаєм, реалізовуватимуть консенсус, досягнутий двома лідерами держав на Балі, подолають втручання та усунуть перешкоди, розширять позитивний і скоротять негативний список, ефективно поважатимуть ключові інтереси Китаю і повернуть китайсько-американські відносини на шлях стабільного розвитку", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Водночас Блінкен наголосив, що США готові співпрацювати з Китаєм для реалізації важливого консенсусу, досягнутого президентами Джо Байденом і Сі Цзіньпіном на Балі. А також Штати заявили про готовність відповідально керувати американо-китайськими відносинами та сприяти їхній стабільності.

Суперечність між США та Китаєм

Останнім часом між двома країнами напружені стосунки. Вони погіршились в першу чергу через підтримку США Гонконгу. Також через скандал з китайською "шпигунською" кулею, збитою у небі над США. Додатково їх погіршили висловлювання Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

Окрім цього США ввели обмеження на постачання чипів у Китай, що серйозно вплинуло на економіку Пекіна.

Також 14 вересня США ввели санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження. Згодом Штати додали до списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії.

Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена попередила Пекін про плани оновити правила, які обмежують постачання чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня.

7 жовтня стало відомо, що США та Китай близькі до організації зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді у Каліфорнії.

Тоді ж старший сенатор США Чак Шумер здійснив рідкісну поїздку до Китаю і заявив, що Вашингтон не прагне відокремитися від Пекіну, але хоче справедливого ставлення до американських компаній.