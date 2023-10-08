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Лідер більшості в Сенаті США Шумер відвідав Китай і закликав справедливо ставитися до американських компаній

8 жовтня, 2023 неділя
07:59
Світ Китай та США

У суботу, 7 жовтня старший сенатор США Чак Шумер здійснив рідкісну поїздку до Китаю і заявив, що Вашингтон не прагне відокремитися від Пекіну, але хоче справедливого ставлення до американських компаній

Про це пише Reuters.

Шумер зробив таку заяву під час зустрічі з секретарем Комуністичної партії Шанхаю Чень Цзініном. Американець сказав, що Штати не прагнуть до конфлікту та хочуть досягти рівних умов гри, оскільки країни конкурують в економічному плані.

Зазначається, що старший сенатор США очолює двопартійну делегацію Конгресу до Азії, яка включає зупинки в Південній Кореї та Японії. Вона спрямована на просування інтересів економіки та національної безпеки США, а в Китаї група сподівається зустрітися з президентом КНР Сі Цзіньпіном.

Шумер заявив, що багато виборців у США вважають, що в деяких випадках Китай несправедливо ставиться до американських компаній, наголосивши на необхідності справедливого ставлення, що дозволить американським компаніям так само вільно конкурувати в Китаї, як і китайські компанії можуть конкурувати у Штатах.

Група з шести сенаторів на чолі з республіканцем Майком Крейпо зустрінеться з лідерами урядів і бізнесу в трьох країнах, які вони відвідають, а також із представниками американських компаній, що працюють у регіоні.

Серед інших сенаторів, які беруть участь у поїздці, - республіканці Білл Кессіді і Джон Кеннеді, а також демократи Меггі Хассан і Джон Оссофф. 

Чень сказав, що зв'язки між двома країнами є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, і наголосив на необхідності співпраці.

Суперечність між США та Китаєм

Останнім часом між двома країнами напружені стосунки. Вони погіршились в першу чергу через підтримку США Гонконгу. Також через скандал з китайською "шпигунською" кулею, збитою у небі над США. Додатково їх погіршили висловлювання Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

Окрім цього США ввели обмеження на постачання чипів у Китай, що серйозно вплинуло на економіку Пекіна.

Також 14 вересня США ввели санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження. Згодом Штати додали до списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії.

7 жовтня стало відомо, що США та Китай близькі до організації зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді у Каліфорнії.

Китай
США
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