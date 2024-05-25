Країни Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія домовилися створити "стіну дронів": що це означає

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте після зустрічі з колегами з країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Норвегії, яка відбулася в п'ятницю в Латвії, пише BNS.

"Це абсолютно нова річ - безпілотний кордон з Норвегії до Польщі, метою якого буде охорона нашого кордону за допомогою безпілотників та інших технологій", - заявила міністерка.

За її словами, ця система дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн і запобігти контрабанді.

"Це дрони, які дозволяють нам стежити за ситуацією зверху і бачити набагато далі, ніж можуть наші системи спостереження. Але також була запроваджена інша частина технології, яка дозволить нам захистити наші країни та наші кордони від безпілотників інших країн, які мають на меті шпигувати за нашою інформацією, здійснювати провокації та організовувати контрабанду", - додала Білотайте.

Вона додала, що Литва вже розробила плани щодо посилення захисту свого кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба Литви нещодавно створила підрозділ БПЛА.