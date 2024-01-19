Країни ЄС і НАТО повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв, - прем'єр Фінляндії про загрозу вторгнення РФ
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна не боїться вторгнення Росії, проте всі держави ЄС і НАТО повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв
Про це Орпо заявив на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном, передає Департамент урядового зв'язку.
"У Фінляндії ми спимо спокійно вночі, ми добре підготовлені. Проте всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв", - сказав Орпо.
Очільник уряду Фінляндії закликав союзників "нарощувати потужності європейської оборонної промисловості та збільшувати виробництво боєприпасів" і наголосив на потребі продовжувати військову підтримку України.
"Стратегічна конкурентоспроможність означає міцнішу економічну базу, більш динамічний спільний ринок, заснований на вільному пересуванні, чесній конкуренції та кращій здатності укладати торговельні угоди", - додав Орпо.
- Раніше у новорічному привітанні Петтері Орпо згадав Україну, заявивши про продовження підтримки з боку його країни.
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