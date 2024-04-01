"Кредит з елементами лендлізу": Краєв про військову допомогу від США

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо посилатися на те, про що попередньо казав Джонсон та його команда, то найімовірніше мається на увазі той самий "проєкт Джонсона - Маккола", який раніше анонсувався, як так званий компромісний республіканський варіант спонсорування України. По суті, це безвідсотковий і безстроковий кредит з елементами лендлізу. Тобто тоді, коли ще попередньо Джонсон оголосив його, ніякої впевненості не було. Тому що він не загравав з темою, про яку казав Ліндсі Грем, що Україні доведеться платити лише за те, що Україна захоче залишити", - нагадав Краєв.

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", Майк Джонсон прямолінійно казав про те, що до цього повторював Трамп: "що це буде кредит, але він буде без чіткого строку виплати й без відсотків. Тому Україна зможе його виплачувати планомірно й так, як їй буде зручно".

"Тобто заплутавши нас з самого початку, Джонсон поки що особливої ясності не вносив. Але очевидно, що він хоче присвоїти для себе й своєї партії авторство пакета допомоги для України, відійшовши від початкового варіанту, який пропонував Джозеф Байден", - зауважив Краєв.

Речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Ватсон заявила, що атаками по енергооб'єктах України російський диктатор Володимир Путін намагається зламати дух українців, і закликала конгрес не зволікати з ухваленням допомоги Києву.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул.



