"Кредит з елементами лендлізу": Краєв про військову допомогу від США
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв прокоментував слова спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги для України з деякими "інноваціями"
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо посилатися на те, про що попередньо казав Джонсон та його команда, то найімовірніше мається на увазі той самий "проєкт Джонсона - Маккола", який раніше анонсувався, як так званий компромісний республіканський варіант спонсорування України. По суті, це безвідсотковий і безстроковий кредит з елементами лендлізу. Тобто тоді, коли ще попередньо Джонсон оголосив його, ніякої впевненості не було. Тому що він не загравав з темою, про яку казав Ліндсі Грем, що Україні доведеться платити лише за те, що Україна захоче залишити", - нагадав Краєв.
За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", Майк Джонсон прямолінійно казав про те, що до цього повторював Трамп: "що це буде кредит, але він буде без чіткого строку виплати й без відсотків. Тому Україна зможе його виплачувати планомірно й так, як їй буде зручно".
"Тобто заплутавши нас з самого початку, Джонсон поки що особливої ясності не вносив. Але очевидно, що він хоче присвоїти для себе й своєї партії авторство пакета допомоги для України, відійшовши від початкового варіанту, який пропонував Джозеф Байден", - зауважив Краєв.
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