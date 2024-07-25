"Крок проти екстремізму": очільниця МВС Німеччини оголосила "Ісламський центр Гамбурга" поза законом

Про це повідомляє МВС Німеччини.

"Сьогодні ми заборонили "Ісламський центр Гамбурга", який пропагує ісламістську, тоталітарну ідеологію в Німеччині. Ця ісламістська ідеологія спрямована проти людської гідності, проти прав жінок, проти незалежної судової системи та проти нашої демократичної держави… Це ще один послідовний крок проти ісламістського екстремізму", - заявила Фезер.

Вона додала, що центр і підпорядковані йому організації поширюють агресивний антисемітизм і ідеологію так званої ісламської революції та виправдовують діяльність руху "Хезболла".

Міністерка підкреслила, що держава не діє проти релігії, але треба розрізняти ісламістів і багатьох мусульман, які мирно живуть у ФРН зі своєю вірою.

"Наша заборона прямо не впливає на мирне сповідування шиїтської віри та релігії", - запевнила Фезер.

За даними МВС, обшуки провели на 53 об’єктах у восьми федеральних землях.

"Ісламський центр Гамбурга" - один із найстаріших ісламських осередків у Німеччині. Його символом і "штаб-квартирою" є Блакитна мечеть у Гамбургу, яку наразі закрито.