Кулеба: ЄС пообіцяв пришвидшити надання зброї та обладнання для енергосистеми України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі у Брюсселі зі своїми європейськими колегами заявив, що країни ЄС погодилися активізувати надання зброї Україні, а також обладнання для енергетичної системи
Про це інформує пресслужба МЗС України.
"На зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі я наголосив на необхідності швидкої доставки обіцяної військової допомоги, зокрема систем ППО. Я ціную готовність колег вжити заходів для прискорення поставок", - наголосив Кулеба
Він додав, що вітає готовність держав-членів виступати за зняття обмежень на удари по легітимних військових цілях у РФ під час двосторонніх переговорів з іншими членами коаліції.
"Дякую країнам ЄС, які пообіцяли активізувати зусилля та надати додаткове обладнання для енергосистеми України. Україна виконує зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи ратифікацію Римського статуту. Розраховуємо на підтримку у просуванні переговорів про вступ до ЄС", - підкреслив міністр.
Кулеба також зазначив, що Україна та Союз працюють над "новими сміливими кроками в наступному політичному сезоні".
- Напередодні Дмитро Кулеба у Брюсселі обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем необхідність скасувати обмеження на використання західної зброї проти РФ.
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