Кулеба: ЄС пообіцяв пришвидшити надання зброї та обладнання для енергосистеми України

Про це інформує пресслужба МЗС України.

"На зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі я наголосив на необхідності швидкої доставки обіцяної військової допомоги, зокрема систем ППО. Я ціную готовність колег вжити заходів для прискорення поставок", - наголосив Кулеба

Він додав, що вітає готовність держав-членів виступати за зняття обмежень на удари по легітимних військових цілях у РФ під час двосторонніх переговорів з іншими членами коаліції.

"Дякую країнам ЄС, які пообіцяли активізувати зусилля та надати додаткове обладнання для енергосистеми України. Україна виконує зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи ратифікацію Римського статуту. Розраховуємо на підтримку у просуванні переговорів про вступ до ЄС", - підкреслив міністр.

Кулеба також зазначив, що Україна та Союз працюють над "новими сміливими кроками в наступному політичному сезоні".