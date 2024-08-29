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Боррель і Кулеба обговорили необхідність скасувати обмеження на використання зброї Заходу проти РФ

Юлія Лаврук
29 серпня, 2024 четвер
12:32
Війна з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем необхідність скасувати обмеження на використання західної зброї проти РФ

Зміст

Про це повідомив Боррель у соцмережі X

За його словами, під час зустрічі з Кулебою вони обговорили військову підтримку та необхідність зняття обмежень на використання зброї проти військових об'єктів РФ відповідно до міжнародного права.

"Ми також обмінялися думками щодо дипломатичного шляху та української Формули миру", - додав високий представник ЄС.

Зазначимо, що після масованої атаки РФ на Україну 26 серпня, Боррель заявив, що українці потребують посилення протиповітряної оборони. 

"Я повторюю, що зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні", - наголосив Боррель. 

  • Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
МЗС України
Дмитро Кулеба
Жозеп Боррель
Світ про Україну
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