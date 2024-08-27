"РФ посилила агресію": Боррель і очільники МЗС ЄС обговорять із Кулебою протиповітряну оборону України

Про це Боррель повідомив у соцмережі X.

Він заявив, що оскільки Росія посилила агресію і відновила масовані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні, включаючи гідроелектростанції, українці потребують посилення протиповітряної оборони.

За словами Борреля питання ППО стане темою неформальної зустрічі з Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться у четвер, 29 серпня.

"Я повторюю, що зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні", - наголосив Боррель.