"РФ посилила агресію": Боррель і очільники МЗС ЄС обговорять із Кулебою протиповітряну оборону України
Високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що обговорить з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та очільниками МЗС ЄС протиповітряну оборону України
Про це Боррель повідомив у соцмережі X.
Він заявив, що оскільки Росія посилила агресію і відновила масовані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні, включаючи гідроелектростанції, українці потребують посилення протиповітряної оборони.
За словами Борреля питання ППО стане темою неформальної зустрічі з Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться у четвер, 29 серпня.
"Я повторюю, що зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні", - наголосив Боррель.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
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