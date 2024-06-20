Кулеба пояснив, чому деякі країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що деякі держави відкликали свої підписи під комюніке Саміту миру, оскільки Швейцарія завчасно їх додала до переліку підписантів
Про це він повідомив в етері телемарафону.
“Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", - пояснив Кулеба.
Після таких дій країни попросили відкликати їхні підписи з комюніке мирного саміту щодо України.
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- Упродовж 15 та 16 червня у Швейцарії зібралися понад 100 країн та міжнародних організацій, більшість із яких у підсумку підтримала спільне комюніке.
- За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації. 17 червня кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла, які країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру та хто сьогодні підтримав Україну
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