Кулеба пояснив, чому деякі країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру

Про це він повідомив в етері телемарафону.

“Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", - пояснив Кулеба.

Після таких дій країни попросили відкликати їхні підписи з комюніке мирного саміту щодо України.

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