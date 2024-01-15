Кулеба пояснив, чому досі не призначено послів у Великій Британії та Норвегії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має послів у Великій Британії та Норвегії тому, що туди потрібний "особливий тип людей"
Про це він сказав у інтерв'ю Роману Бебеху на ютуб-каналі "Бомбардир".
"У ці країни потрібно знайти особливо сильних кандидатів і, чесно кажучи, пошук триває. Для мене це теж проблема, я теж вже з цього приводу внутрішньо напружений", - наголосив Кулеба.
Він зазначив, що і в Лондон, і в Осло треба "особливий тип людей", тому пошук триває.
"Маю пару нових кандидатів. Я буду їх пропонувати президенту, тому що, зрештою, президент ухвалює остаточне рішення", - додав він.
- Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани - державі в Африці.
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