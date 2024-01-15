Кулеба пояснив, чому досі не призначено послів у Великій Британії та Норвегії

Про це він сказав у інтерв'ю Роману Бебеху на ютуб-каналі "Бомбардир".

"У ці країни потрібно знайти особливо сильних кандидатів і, чесно кажучи, пошук триває. Для мене це теж проблема, я теж вже з цього приводу внутрішньо напружений", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що і в Лондон, і в Осло треба "особливий тип людей", тому пошук триває.

"Маю пару нових кандидатів. Я буду їх пропонувати президенту, тому що, зрештою, президент ухвалює остаточне рішення", - додав він.