Кулеба розкритикував сучасний стан міжнародного права через статус Росії в ООН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції в Гаазі заявив: якщо сучасний стан міжнародного права не може притягнути до відповідальності постійного члена Радбезу ООН, то право має змінюватися
Про це він повідомив на підсумковій пресконференції за результатами міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі, передає Укрінформ.
"За всієї моєї поваги до верховенства права та статичності деяких правових концепцій, право розвивається, тому що мета права - розв'язувати проблеми, з якими стикається людство, чесним і справедливим шляхом. І якщо сучасний стан міжнародного права не може розв'язати проблему притягнення до відповідальності постійного члена Ради Безпеки ООН, то право має змінюватися", - заявив очільник українського МЗС.
Водночас Кулеба наголосив, що слід думати над пошуком рішень, а не говорити про неможливість змін.
Також він додав, наразі ситуація щодо створення спеціального трибуналу для Росії відрізняється від тієї, яка була два роки тому й розпочиналася з однозначного "ні". За словами Кулеби, сьогодні у координаційній групі зі створення спецтрибуналу "б'ється серце міжнародного права в усьому світі".
Міністр закордонних справ України акцентував, що зараз багато вже зроблено, однак "нам потрібен останній інноваційний поштовх для отримання рішення".
- 2 квітня Дмитро Кулеба повідомив, що дискусія про створення спецтрибуналу для РФ надзвичайно важка.
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