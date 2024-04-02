Кулеба розкритикував сучасний стан міжнародного права через статус Росії в ООН

Про це він повідомив на підсумковій пресконференції за результатами міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі, передає Укрінформ.

"За всієї моєї поваги до верховенства права та статичності деяких правових концепцій, право розвивається, тому що мета права - розв'язувати проблеми, з якими стикається людство, чесним і справедливим шляхом. І якщо сучасний стан міжнародного права не може розв'язати проблему притягнення до відповідальності постійного члена Ради Безпеки ООН, то право має змінюватися", - заявив очільник українського МЗС.

Водночас Кулеба наголосив, що слід думати над пошуком рішень, а не говорити про неможливість змін.

Також він додав, наразі ситуація щодо створення спеціального трибуналу для Росії відрізняється від тієї, яка була два роки тому й розпочиналася з однозначного "ні". За словами Кулеби, сьогодні у координаційній групі зі створення спецтрибуналу "б'ється серце міжнародного права в усьому світі".

Міністр закордонних справ України акцентував, що зараз багато вже зроблено, однак "нам потрібен останній інноваційний поштовх для отримання рішення".