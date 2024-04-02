"Повітряний щит України необхідно посилити": Кулеба зустрівся з очільницею МЗС Нідерландів

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х.

За його словами, він почав візит до Нідерландів із зустрічі з очільницею МЗС Країни Ганке Брюїнс Слот. Вони обговорили конференцію "Відновлення справедливості для України" в Гаазі та конкретні кроки для забезпечення правосуддя за злочини, вчинені росіянами.

"Я поінформував свою колегу про посилення повітряного терору з боку Росії, включаючи інтенсивне використання балістичних ракет. Повітряний щит України має бути посилений, зокрема, додатковими системами Patriot та ракетами", - зазначив Кулеба.

Він додав, що висловив вдячність Нідерландам "за потужну підтримку і внесок в оборону України і всієї Європи".