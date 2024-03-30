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Українська дипломатія працює над організацією візиту Зеленського до Індії, - Кулеба

30 березня, 2024 субота
07:46
Світ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у межах візиту до Індії обговорив можливість візиту до країни президента України Володимира Зеленського

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Крім того, за словами міністра, планується поїздка прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України

"Українська дипломатія також працює над організацією візитів прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України та президента України Володимира Зеленського до Індії", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що під час візиту до Індії відбулась відверта розмова з очільником МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром. Зокрема посадовці домовилися, що задача номер один - повернути рівень співробітництва країн до довоєнного.

"Друга задача - працювати над новими спільними проєктами та програмами. Третє питання - це Формула миру", - зазначив очільник МЗС України.

  • У п'ятницю, 29 березня, міністри закордонних справ Індії та України заявили, що домовилися про відновлення торгівлі та співпраці до рівня, який існував до російського повномасштабного вторгнення.
Теги:
Україна
Індія
МЗС
Володимир Зеленський
МЗС України
Дмитро Кулеба
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