Українська дипломатія працює над організацією візиту Зеленського до Індії, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у межах візиту до Індії обговорив можливість візиту до країни президента України Володимира Зеленського
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
Крім того, за словами міністра, планується поїздка прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України
"Українська дипломатія також працює над організацією візитів прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України та президента України Володимира Зеленського до Індії", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що під час візиту до Індії відбулась відверта розмова з очільником МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром. Зокрема посадовці домовилися, що задача номер один - повернути рівень співробітництва країн до довоєнного.
"Друга задача - працювати над новими спільними проєктами та програмами. Третє питання - це Формула миру", - зазначив очільник МЗС України.
- У п'ятницю, 29 березня, міністри закордонних справ Індії та України заявили, що домовилися про відновлення торгівлі та співпраці до рівня, який існував до російського повномасштабного вторгнення.
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