Українська дипломатія працює над організацією візиту Зеленського до Індії, - Кулеба

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Крім того, за словами міністра, планується поїздка прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України

"Українська дипломатія також працює над організацією візитів прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України та президента України Володимира Зеленського до Індії", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що під час візиту до Індії відбулась відверта розмова з очільником МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром. Зокрема посадовці домовилися, що задача номер один - повернути рівень співробітництва країн до довоєнного.

"Друга задача - працювати над новими спільними проєктами та програмами. Третє питання - це Формула миру", - зазначив очільник МЗС України.