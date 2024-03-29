Україна та Індія домовилися про відновлення торгівлі до довоєнного рівня

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у виданні, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Індії з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Зустріч відбулася напередодні можливого міжнародного саміту, присвяченого просуванню мирного плану.

"У Нью-Делі я мав щирі та всебічні переговори з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром про українсько-індійські двосторонні відносини, ситуацію в наших регіонах та глобальну безпеку", - написав Кулеба на своїй сторінці в соцмережі X.

Він зазначив, що особлива увага була приділена Формулі миру Володимира Зеленського та подальшим крокам на шляху до її втілення в життя.

"Ми також співголовували на засіданні українсько-індійської міжурядової комісії та домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до повномасштабної війни, розв'язаної Росією, а також визначити нові перспективні проєкти для виведення наших відносин на новий рівень", - пояснив дипломат.

Водночас Джайшанкар зазначив, що найголовніша мета Індії "повернути торгівлю на попередній рівень".