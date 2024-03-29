Україна та Індія домовилися про відновлення торгівлі до довоєнного рівня
У п'ятницю, 29 березня, міністри закордонних справ Індії та України заявили, що домовилися про відновлення торгівлі та співпраці до рівня, який існував до російського повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначили у виданні, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Індії з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
Зустріч відбулася напередодні можливого міжнародного саміту, присвяченого просуванню мирного плану.
"У Нью-Делі я мав щирі та всебічні переговори з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром про українсько-індійські двосторонні відносини, ситуацію в наших регіонах та глобальну безпеку", - написав Кулеба на своїй сторінці в соцмережі X.
Він зазначив, що особлива увага була приділена Формулі миру Володимира Зеленського та подальшим крокам на шляху до її втілення в життя.
"Ми також співголовували на засіданні українсько-індійської міжурядової комісії та домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до повномасштабної війни, розв'язаної Росією, а також визначити нові перспективні проєкти для виведення наших відносин на новий рівень", - пояснив дипломат.
Водночас Джайшанкар зазначив, що найголовніша мета Індії "повернути торгівлю на попередній рівень".
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Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 березня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників.
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