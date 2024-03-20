Посилення торговельно-економічних відносин та Саміт миру: Зеленський провів розмову з прем'єром Індії Моді
Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 березня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді
Про це президент повідомив у telegram.
Зеленський подякував Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників.
"Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії", - наголосив глава держави.
Зеленський також розповів, що обговорив з індійським прем'єром розвиток двосторонніх відносин. Вказано, що одним з елементів їх розвиту має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі.
"Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією. Також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти", - додав президент.
- Раніше в Індії викрили велику мережу торговців людьми, які заманювали громадян країни у російську армію для війни проти України.
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