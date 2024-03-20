Посилення торговельно-економічних відносин та Саміт миру: Зеленський провів розмову з прем'єром Індії Моді

Про це президент повідомив у telegram.

Зеленський подякував Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників.

"Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії", - наголосив глава держави.

Зеленський також розповів, що обговорив з індійським прем'єром розвиток двосторонніх відносин. Вказано, що одним з елементів їх розвиту має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі.

"Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією. Також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти", - додав президент.