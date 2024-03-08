Вербували воювати за РФ: в Індії викрили мережу торговців людьми, їх відправляли в Україну
В Індії викрили велику мережу торговців людьми, які заманювали громадян країни у російську армію для війни проти України
Про це повідомляє DW.
Центральне бюро розслідувань Індії заявило, що під час рейдів на 13 об'єктах влада країни затримала членів організованої мережі, які відправляли індійців до Росії для участі у війні з Україною.
В було викрито "велику мережу торговців людьми по всій країні, яка приваблювала довірливих молодих людей обіцянкою високооплачуваної роботи за кордоном". Підозрювані "заманювали громадян Індії через соціальні мережі та місцевих агентів на високооплачувану роботу в Росії", - йдеться у заяві Центральне бюро розслідувань Індії.
Громадяни Індії, які яких вдалося заманити, проходили бойову підготовку та прямували на військові бази "в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню".
Індійській владі відомо про 35 випадків, коли індійців відправляли до армії РФ. Раніше, наприкінці лютого, МЗС Індії просило Москву про "дострокове звільнення" з ЗС РФ близько 100 своїх громадян.
- 26 лютого, індійське міністерство закордонних справ підтвердило інформацію ЗМІ, що їхні громадяни з російської армії звертаються по допомогу для демобілізації.
- 7 березня стало відомо, що посольство Індії у РФ повідомило про загибель свого громадянина Шрі Мохаммеда Асфана. Обставини не уточнюють, але рідні розповіли про його участь у війні проти України.
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