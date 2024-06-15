"Квінтесенція російського брутального імперіалізму": Дуда прокоментував "нищівні вимоги" Путіна щодо перемир'я

Про це повідомляє RMF FM.

Коментуючи вимоги, висунуті Путіним, Дуда відзначив "стрімкий ріст його територіальних претензій", а також те, що російський диктатор продемонстрував усій міжнародній спільноті "квінтесенцію російського брутального імперіалізму".

За словами Дуди, Путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані, що вкотре доводить світовій спільноті, якими є його справжні наміри.

"Росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми глибоко поважаємо весь міжнародний порядок", - підкреслив президент, висловивши сподівання, що це є достатнім доказом для світу, що Україну слід підтримувати.

Дуда закликав міжнародну спільноту протистояти російському імперіалізму, допомагаючи Україні.

"Російський імперіалізм має бути засуджений. Голова цього дракона має бути відрубана, і це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу, і це те, чого ми прагнемо заради безпеки Польщі", - наголоси він.