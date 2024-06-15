"Квінтесенція російського брутального імперіалізму": Дуда прокоментував "нищівні вимоги" Путіна щодо перемир'я
Польський президент Анджей Дуда прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про початок так званих мирних переговорів з Україною, назвавши його вимоги нищівними
Про це повідомляє RMF FM.
Коментуючи вимоги, висунуті Путіним, Дуда відзначив "стрімкий ріст його територіальних претензій", а також те, що російський диктатор продемонстрував усій міжнародній спільноті "квінтесенцію російського брутального імперіалізму".
За словами Дуди, Путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані, що вкотре доводить світовій спільноті, якими є його справжні наміри.
"Росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми глибоко поважаємо весь міжнародний порядок", - підкреслив президент, висловивши сподівання, що це є достатнім доказом для світу, що Україну слід підтримувати.
Дуда закликав міжнародну спільноту протистояти російському імперіалізму, допомагаючи Україні.
"Російський імперіалізм має бути засуджений. Голова цього дракона має бути відрубана, і це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу, і це те, чого ми прагнемо заради безпеки Польщі", - наголоси він.
- Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.
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