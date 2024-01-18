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Головна Світ Латвія почала процес депортації майже 1 тис. громадян РФ

Латвія почала процес депортації майже 1 тис. громадян РФ

18 січня, 2024 четвер
16:49
Світ Латвія

Латвія розпочала процес депортації 985 громадян Росії, які не виконали вимоги країни, передбачені відповідно до імміграційного законодавства

Про це повідомляє Postimees.

Згідно з даними департаменту громадянства й міграції Латвії, частина росіян з усіх 985 громадян вже залишила країну. Правоохоронні органи також мають інформацію про тих, хто перетнув російський чи білоруський кордон, проте в них відсутні дані про осіб, які перетнули Шенгенську зону (група європейських 27 країн, які скасували прикордонний контроль).

Видання зауважило, що наразі Латвія примусово депортувала 2 громадян РФ.

"Звичайно, будуть й інші примусові депортації. Але скільки? Практика покаже. Це не станеться відразу. Ймовірно, деякі люди сподіваються, що хтось вирішить їхні проблеми за них", - сказав депутат сейму, голова комісії з громадянства, міграції та соціальної згуртованості Гунарс Кутріс.

Аби проживати в Латвії, потрібно скласти тест на знання мови або ж написати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання. Ті, хто не відповідає цим критеріям, отримали лист, у якому зазначено прохання впродовж двох тижнів залишити країну або ж оформити легальне перебування.

Голова управління у справах громадянства та міграції Майра Розе розповіла, що після цього інформацію надсилають державній прикордонній охороні, аби вона перевірила останнє задеклароване місце проживання та чи живе там людина.

Водночас підкреслено, що росіяни можуть отримати посвідку на проживання іншого типу: на підставі шлюбу або наявності членів сім'ї, які проживають у Латвії, наприклад.

"Зараз ми говоримо про добровільний виїзд із країни. Це означає, що кожній людині має бути надано право добровільно залишити країну. Це не стосується випадків загрози державній безпеці. Однак якщо людина нічого не зробить і не подасть апеляцію, її також можуть депортувати примусово", - додала Розе.

  • 3 січня у Латвії затримали росіянина, якого підозрювали в шпигунстві на користь спецслужб РФ.
Суспільство
Росія
Латвія
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