Латвія відправить Україні ще одну партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв
Латвійський уряд ухвалив рішення передати Україні ще одну партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Вони будуть доставлені в нашу країну за допомогою так званого "Твіттер-конвою"
Про це повідомляє Delfi з посиланням на агентство LETA.
Зазначається, що Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.
Зокрема, дев'ять автомобілів призначені армійським частинам Міноборони України, комунальному медичному підприємству в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.
- Крім того, напередодні уряд Латвії виділив для муніципальної влади 15,6 млн євро на покриття витрат, що виникають у процесі прийому та підтримки біженців з України.
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