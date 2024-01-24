Латвія відправить Україні ще одну партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

Про це повідомляє Delfi з посиланням на агентство LETA.

Зазначається, що Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.

Зокрема, дев'ять автомобілів призначені армійським частинам Міноборони України, комунальному медичному підприємству в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.