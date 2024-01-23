Латвійський уряд виділив 15,6 млн євро на допомогу українським біженцям

Про це заявило міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, пише LSM.lv.

Зазначено, що кошти виділені на період до літа 2024 року. Наказом латвійського уряду вони передбачені на покриття витрат із:

забезпечення розселення та харчування, зокрема витрат для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним і юридичним особам за розміщення українських біженців, а також поліпшення муніципальних приміщень для них;

соціальної підтримки;

забезпечення освіти;

підтримки заявок щодо послуг управління;

забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги на період до червня 2024 року.

Зауважено, що в розпорядженні міністерства з охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії буде не більше €15,6 для компенсування відповідних витрат раз на місяць.