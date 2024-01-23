Латвійський уряд виділив 15,6 млн євро на допомогу українським біженцям
Уряд Латвії виділив для муніципальної влади 15,6 млн євро на покриття витрат, що виникають у процесі прийому та підтримки біженців з України
Про це заявило міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, пише LSM.lv.
Зазначено, що кошти виділені на період до літа 2024 року. Наказом латвійського уряду вони передбачені на покриття витрат із:
- забезпечення розселення та харчування, зокрема витрат для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним і юридичним особам за розміщення українських біженців, а також поліпшення муніципальних приміщень для них;
- соціальної підтримки;
- забезпечення освіти;
- підтримки заявок щодо послуг управління;
- забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги на період до червня 2024 року.
Зауважено, що в розпорядженні міністерства з охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії буде не більше €15,6 для компенсування відповідних витрат раз на місяць.
- 11 січня під час візиту президента Володимира Зеленського до Латвії очільник країни Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе