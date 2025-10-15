Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв

Про це сказав лідер угорської опозиційної партії "Тіса" Петер Мадьяр в інтерв’ю Угорській службі Радіо Свобода.

Політик пообіцяв шукати "найдешевші й найбезпечніші" джерела енергії та підкреслив, що повна відмова планується лише до 2035 року, всупереч більш амбітним планам ЄС і тиску США.

"Ми не хочемо позбуватися російських джерел енергії завтра, а до цільової дати 2035 року. Це не означає, що ми не купуватимемо у Росії, це означає, що ми знайдемо найдешевші й найбезпечніші джерела. Якщо виникне енергетична криза, має бути кілька способів забезпечення енергетичних потреб", – сказав Мадьяр.

Позиція Мадьяра привертає увагу, оскільки його партія значно випереджає правлячу "Фідес" прем’єра Віктора Орбана у більшості опитувань громадської думки. За деякими даними, відрив становить близько 20%. Орбан попереджає про "хаос і бідність", якщо Мадьяр стане прем’єром.

Наразі Угорщина залежить від російських енергоносіїв: близько 95% природного газу та 92% нафти країна імпортує з Росії. Орбан захищає ці домовленості, стверджуючи, що вони відповідають національним інтересам.

Європейський Союз планує скоротити імпорт російських енергоносіїв набагато швидше – до 2027 року. Це буде забезпечено через правила внутрішнього ринку ЄС, що означає неможливість для окремих країн, таких як Угорщина чи Словаччина, накласти вето на це рішення.