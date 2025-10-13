ЄС з 2022 року зменшив купівлю російських енергоресурсів на 90%, але треба багато що зробити, - журналіст Хотин

Про це заявив в етері Еспресо висловив редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.

Він прокоментував інформацію, що сім країн Євросоюзу у 2025 році збільшили імпорт російських енергоносіїв.

"Розуміння є, що це (відмова, - ред.) потрібно. І Єврокомісія робить багато, Брюссель намагається. Хоча б згадаємо те, що є стратегія Європейського Союзу про повну відмову від російської нафти і газу до кінця 27 року. А в 19-й пакет санкцій буде включено скраплений газ з Росії, відмова від нього на рік раніше навіть - до кінця 26 року. Тобто, розуміння таке в Європі є. Але є якісь реалії, бізнес, якісь контракти, є якісь тіньові танкери, які пливуть там, щось поставляють", - сказав Хотин.

Журналіст додав, що тому, як не дивно, країни, які підтримують Україну збільшують закупівлі російських енергоносіїв.

"За вісім місяців цього року Євросоюз купив російської нафти, газу і вугілля на 11 млрд євро. Це колосальна цифра. З іншого боку, треба віддати їй належне, що, в принципі, з початком великої війни Росії проти України, Євросоюз зменшив закупівлю російських енергоносіїв на 90%. Тобто за 3,5 роки Євросоюз зменшив купівлю російської нафти, газу і вугілля на 90%", - зазначив він.

На думку Хотина, це те чого не очікували від європейців.

"Тут треба віддати належне і зняти капелюха, як-то кажуть. Треба ще багато чого робити, щоб не обходили ці санкції, щоби дехто не блокував, як Угорщина зі Словаччиною і далі не можуть обійтися без російських нафти і газу. Все одно Європейський Союз встановив - до кінця 2027 року жодного бареля російської нафти, жодного кубометра російського газу в Європі не повинно бути. Це не говорить про те, що якщо колись Росія завершить війну, виплатить репарації Україні, стане нормальною, це не значить, що не може бути в майбутньому колись купівлі російської нафти і газу, але не зараз, коли йде війна, коли в такий спосіб, купуючи російські енергоносії, фактично спонсорують російську військову машину, яка вбиває українців", - підсумував журналіст.