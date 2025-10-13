ЄС з 2022 року зменшив купівлю російських енергоресурсів на 90%, але треба багато що зробити, - журналіст Хотин
За вісім місяців цього року Євросоюз купив російської нафти, газу і вугілля на 11 млрд євро. Це колосальна цифра
Про це заявив в етері Еспресо висловив редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.
Він прокоментував інформацію, що сім країн Євросоюзу у 2025 році збільшили імпорт російських енергоносіїв.
"Розуміння є, що це (відмова, - ред.) потрібно. І Єврокомісія робить багато, Брюссель намагається. Хоча б згадаємо те, що є стратегія Європейського Союзу про повну відмову від російської нафти і газу до кінця 27 року. А в 19-й пакет санкцій буде включено скраплений газ з Росії, відмова від нього на рік раніше навіть - до кінця 26 року. Тобто, розуміння таке в Європі є. Але є якісь реалії, бізнес, якісь контракти, є якісь тіньові танкери, які пливуть там, щось поставляють", - сказав Хотин.
Журналіст додав, що тому, як не дивно, країни, які підтримують Україну збільшують закупівлі російських енергоносіїв.
"За вісім місяців цього року Євросоюз купив російської нафти, газу і вугілля на 11 млрд євро. Це колосальна цифра. З іншого боку, треба віддати їй належне, що, в принципі, з початком великої війни Росії проти України, Євросоюз зменшив закупівлю російських енергоносіїв на 90%. Тобто за 3,5 роки Євросоюз зменшив купівлю російської нафти, газу і вугілля на 90%", - зазначив він.
На думку Хотина, це те чого не очікували від європейців.
"Тут треба віддати належне і зняти капелюха, як-то кажуть. Треба ще багато чого робити, щоб не обходили ці санкції, щоби дехто не блокував, як Угорщина зі Словаччиною і далі не можуть обійтися без російських нафти і газу. Все одно Європейський Союз встановив - до кінця 2027 року жодного бареля російської нафти, жодного кубометра російського газу в Європі не повинно бути. Це не говорить про те, що якщо колись Росія завершить війну, виплатить репарації Україні, стане нормальною, це не значить, що не може бути в майбутньому колись купівлі російської нафти і газу, але не зараз, коли йде війна, коли в такий спосіб, купуючи російські енергоносії, фактично спонсорують російську військову машину, яка вбиває українців", - підсумував журналіст.
- За даними Reuters, сім країн Євросоюзу — Франція, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Австрія — у 2025 році збільшили імпорт російських енергоносіїв, попри війну в Україні та санкції Заходу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.83
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе