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Лідери ЄС готують нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль

18 квітня, 2024 четвер
07:03
Світ Іран

Лідери країн Євросоюзу планують розширити санкції проти Ірану у зв'язку з атакою на Ізраїль у ніч на 14 квітня

Про це пише Reuters.

"Ми вважаємо, що дуже важливо зробити все, щоб ізолювати Іран", - сказав голова саміту Шарль Мішель, додавши, що нові санкції проти Тегерану будуть спрямовані проти компаній, які займаються виробництвом безпілотників і ракет.

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що важливо, щоб Ізраїль "не відповів власною масованою атакою".

Крім цього, лідери засудили напад Ірану, підтвердили свою відданість безпеці Ізраїлю та закликали всі сторони запобігти зростанню напруженості в регіоні.

  • Сполучені Штати також готуються запровадити нові санкції проти Ірану через атаки на Ізраїль.
  • У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
Теги:
ЄС
Ізраїль
Іран
Військові новини
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