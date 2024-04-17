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США заявили про підготовку нових санкцій проти Ірану за напад на Ізраїль: на що їх спрямують

17 квітня, 2024 середа
08:41
Світ санкції проти Ірану

Сполучені Штати готуються запровадити нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль 13 квітня

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

"Після безпрецедентного повітряного нападу Ірану на Ізраїль президент Джо Байден координує дії з союзниками та партнерами, включаючи G7, і з двопартійними лідерами в Конгресі, щодо комплексної відповіді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Ірану, включаючи його програму ракет і безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та міністерство оборони Ірану.

  • У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут
Теги:
Ізраїль
Іран
США
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