США заявили про підготовку нових санкцій проти Ірану за напад на Ізраїль: на що їх спрямують

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

"Після безпрецедентного повітряного нападу Ірану на Ізраїль президент Джо Байден координує дії з союзниками та партнерами, включаючи G7, і з двопартійними лідерами в Конгресі, щодо комплексної відповіді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Ірану, включаючи його програму ракет і безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та міністерство оборони Ірану.