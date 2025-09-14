Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Лідерів ХАМАСу не було в будівлі під час атаки Ізраїлю в Катарі, - журналістка Глаз
Ексклюзив

Лідерів ХАМАСу не було в будівлі під час атаки Ізраїлю в Катарі, - журналістка Глаз

Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
11:50
Світ Ізраїль, Катар

Лідери ХАМАСу перебували в будівлі, в яку не влучила жодна ракета ізраїльських ВПС, таким чином операція Ізраїлю провалилась

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла журналістка Світлані Глаз.

"Спочатку в Ізраїлі була цілковита ейфорія від удару по будівлі, де знаходились лідери ХАМАСу. Люди раділи тому, що ми зробили. Потім, з часом, коли почалась зʼявлятись нова інформація, ейфорія спала. Ця операція вперше була проведена без Моссаду, а була проведена урядом й військовими, зокрема, Шабаком. Це було дуже дивно. Все ж таки, я вважаю, що Нетаньягу точно говорив Трампу про те, що така операція готується. Втім, була певна якась недомовленість. Фактично вони говорили про це в той момент, коли вже 15 літаків Ізраїлю були у повітрі й летіли у бік Катару", - повідомила Глаз.

Журналістка розповіла, що в Ізраїлі розглядають ймовірний злив деталей операції з ліквідації лідерів ХАМАСу в Катарі.

"Однак тепер говорять про те, що був повний провал операції Ізраїлю за останні кілька років. В Ізраїлі зараз цілком серйозно говорять про те, що деталі операції були злиті ще до того, як були якісь домовленості зі США. Втім, відмовитись від проведення операції вже не могли й відбулося бомбардування будинку, де нібито перебували лідери ХАМАСу. Хоча є інформація, що тих лідерів там не було. Вони були в іншому будинку, куди не потрапила жодна ракета", - додала вона.

Теги:
Ізраїль
Катар
Дональд Трамп
США
Хамас
Беньямін Нетаньягу
