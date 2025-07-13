Ліндсі Грем: найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися
Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що вже найближчим часом Україна отримає рекордний обсяг військової допомоги
Проце Грем сказав 13 липня 2025 року в етері програми CBS "Face the Nation".
"Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, яка допоможе Україні захистити себе", - заявив сенатор.
За словами американського посадовця, минулого тижня президент США Дональд Трамп сказав, що "настав час рухатися". Він, як додав сенатор, намагався заманити Володимира Путіна за стіл переговорів.
"Однією з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, найближчими днями та тижнями будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.
"А для тих, хто йому допомагає - Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе жодної відповідальності, - ці дні майже закінчилися", - додав Грем.
- Раніше цього тижня Комітет сенату США з питань збройних сил схвалив проєкт Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення 500 млн доларів на безпекову допомогу Україні.
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