Ліндсі Грем: найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися

Проце Грем сказав 13 липня 2025 року в етері програми CBS "Face the Nation".

"Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, яка допоможе Україні захистити себе", - заявив сенатор.

За словами американського посадовця, минулого тижня президент США Дональд Трамп сказав, що "настав час рухатися". Він, як додав сенатор, намагався заманити Володимира Путіна за стіл переговорів.

"Однією з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, найближчими днями та тижнями будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.

"А для тих, хто йому допомагає - Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе жодної відповідальності, - ці дні майже закінчилися", - додав Грем.