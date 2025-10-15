Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії

Про це повідомив речник Пентагону Шон Пернелл у мережі X.

Інцидент трапився, коли Геґсет повертався до США із Брюсселя, де він брав участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО.

"На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту в безпеці", - написав Пернелл.

"Все добре. Слава Богу. Продовжуємо місію", - додав сам Геґсет.