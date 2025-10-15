Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії
У середу, 15 жовтня, літак очільника Пентагону Піта Геґсета здійснив вимушену посадку у Великій Британії на шляху із Брюсселю до США
Про це повідомив речник Пентагону Шон Пернелл у мережі X.
Інцидент трапився, коли Геґсет повертався до США із Брюсселя, де він брав участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО.
"На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту в безпеці", - написав Пернелл.
"Все добре. Слава Богу. Продовжуємо місію", - додав сам Геґсет.
- На початку вересня літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був вимушений приземлитися за паперовими картами в Болгарії через збій у роботі GPS.
- 24 вересня військовий літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, зазнав GPS-атаки під час перельоту до Литви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе