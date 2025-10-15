Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії

Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії

Дмитро Марценишин
15 жовтня, 2025 середа
21:57
Світ Піт Геґсет

У середу, 15 жовтня, літак очільника Пентагону Піта Геґсета здійснив вимушену посадку у Великій Британії на шляху із Брюсселю до США

Зміст

Про це повідомив речник Пентагону Шон Пернелл у мережі X

Інцидент трапився, коли Геґсет повертався до США із Брюсселя, де він брав участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО.   

"На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту в безпеці", - написав Пернелл. 

"Все добре. Слава Богу. Продовжуємо місію", - додав сам Геґсет. 

  • На початку вересня літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був вимушений приземлитися за паперовими картами в Болгарії через збій у роботі GPS. 
  • 24 вересня військовий літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, зазнав GPS-атаки під час перельоту до Литви. 
