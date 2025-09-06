Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
Уперше за останні 30 років борт премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна пролетів над Азербайаджаном – невдовзі після того, як країни підписали мирну угоду у Вашингтоні
Про це повідомила речниця Пашиняна Назелі Багдасарян.
Вона уточнила: Єреван запросив у Баку дозвіл на проліт у його повітряному просторі та отримав його.
Відомо, що літак глави уряду Вірменії вилетів із закордонним візитом через повітряний простір Азербайджану в ніч з 30 на 31 серпня, а 6 вересня повернувся назад.
За словами Багдасарян, азербайджанські літаки тривалий час забезпечують зв'язок через повітряний простір Вірменії між основною частиною Азербайджану і Нахічеванською Автономною Республікою.
- У пʼятницю, 8 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду за посередництва США.
