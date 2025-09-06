Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану

Про це повідомила речниця Пашиняна Назелі Багдасарян.

Вона уточнила: Єреван запросив у Баку дозвіл на проліт у його повітряному просторі та отримав його.

Відомо, що літак глави уряду Вірменії вилетів із закордонним візитом через повітряний простір Азербайджану в ніч з 30 на 31 серпня, а 6 вересня повернувся назад.

За словами Багдасарян, азербайджанські літаки тривалий час забезпечують зв'язок через повітряний простір Вірменії між основною частиною Азербайджану і Нахічеванською Автономною Республікою.