Головна Світ "Зобовʼязуються назавжди припинити всі бойові дії": Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду за посередництва Трампа

"Зобовʼязуються назавжди припинити всі бойові дії": Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду за посередництва Трампа

Марія Музиченко
8 серпня, 2025 п'ятниця
23:37
Світ Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду

У пʼятницю, 8 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Ніколу Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду за посередництва США

Зміст

Про це повідомляє Clash Report.

На церемонії у Білому домі президент США Дональд Трамп  повідомив про підписання "історичної" мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном.

"Вони воювали 35 років, тепер вони друзі...У вас будуть чудові стосунки, а якщо ні, зателефонуйте мені, і я все владнаю", - сказав американський президент.

Він зазначив, що країни зобовʼязуються припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного.

Окрім цього Трамп повідомив, що США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном, які наклали ще у 1992 році.

Що передувало

14 березня Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо фінального тексту мирної угоди. Наступного дня країни звинуватили одна одну у порушенні режиму припинення вогню на кордоні між двома країнами, Єреван закликав провести розслідування випадків транскордонної стрілянини, що підвищує ймовірність відновлення бойових дій.

У червні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір завершити процес підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року. 

У липні президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав дві ключові умови, виконання яких, на його думку, дозволить підписати мирну угоду з Вірменією. 

8 серпня Дональд Трамп заявив, що Нікол Пашинян та Ільхам Алієв  прибудуть до Білого дому, щоб укласти мирну угоду.

Теги:
Новини
Азербайджан
Вірменія
Дональд Трамп
США
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін дає інтерв'ю російським пропагандистам
Автор Анатолій Буряк
10 серпня, 2025 неділя
Ватажок "ДНР" Пушилін запевняє жителів окупованого Донецька, що вода начебто повернеться, коли РФ захопить Слов'янськ
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Наталка Діденко розповіла, в яких областях 11 серпня стане прохолодніше, а де пройдуть дощі
