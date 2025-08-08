Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Це буде історичний день": Трамп заявив, що Алієв і Пашинян у Білому домі підпишуть мирну угоду та двосторонні угоди зі США

"Це буде історичний день": Трамп заявив, що Алієв і Пашинян у Білому домі підпишуть мирну угоду та двосторонні угоди зі США

Ольга Бабишена
8 серпня, 2025 п'ятниця
08:06
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийме у Білому домі прем’єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва для церемонії підписання мирної угоди

Зміст

Про це Трамп написав у Truth Social. 

Президент США зазначив, що з нетерпінням чекає на завтрашню зустріч у Білому домі з президентом Азербайджану та прем'єр-міністром Вірмені на історичному мирному саміті. 

"Ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагалися покласти край війні, але без успіху, аж дотепер, завдяки "ТРАМПУ". Моя адміністрація вже досить тривалий час веде переговори з обома сторонами", - йдеться у повідомленні. 

Трамп написав, що президент Алієв і прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до нього в Білому домі, щоб взяти участь у офіційній церемонії підписання мирної угоди. Крім того, США планують підписати з обома країнами двосторонні угоди про спільне використання економічних можливостей. 

"Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами, які роблять правильні речі для великого народу Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і ВСЬОГО СВІТУ", - підсумував Трамп. 

фото: скриншот

  • 14 березня Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо фінального тексту мирної угоди. Наступного дня країни звинуватили одна одну у порушенні режиму припинення вогню на кордоні між двома країнами, Єреван закликав провести розслідування випадків транскордонної стрілянини, що підвищує ймовірність відновлення бойових дій.
  • У червні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір завершити процес підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року. 
  • У липні президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав дві ключові умови, виконання яких, на його думку, дозволить підписати мирну угоду з Вірменією. 
Теги:
Новини
Азербайджан
Вірменія
Дональд Трамп
США
