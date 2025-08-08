"Це буде історичний день": Трамп заявив, що Алієв і Пашинян у Білому домі підпишуть мирну угоду та двосторонні угоди зі США

Про це Трамп написав у Truth Social.

Президент США зазначив, що з нетерпінням чекає на завтрашню зустріч у Білому домі з президентом Азербайджану та прем'єр-міністром Вірмені на історичному мирному саміті.

"Ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагалися покласти край війні, але без успіху, аж дотепер, завдяки "ТРАМПУ". Моя адміністрація вже досить тривалий час веде переговори з обома сторонами", - йдеться у повідомленні.

Трамп написав, що президент Алієв і прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до нього в Білому домі, щоб взяти участь у офіційній церемонії підписання мирної угоди. Крім того, США планують підписати з обома країнами двосторонні угоди про спільне використання економічних можливостей.

"Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами, які роблять правильні речі для великого народу Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і ВСЬОГО СВІТУ", - підсумував Трамп.

фото: скриншот