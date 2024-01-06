Літаки Франції та Йорданії скинули сім тонн гумдопомоги у Газу
Військово-повітряні сили Франції та Йорданії скинули сім тонн термінової гуманітарної та медичної допомоги для польового госпіталю, відкритого у другому за розміром місті Гази - Хан-Юніс
Про це інформує Reuters з посиланням на офіційного представника президента Франції.
Зазначається, що це стало першим випадком, коли Париж взяв безпосередню участь у такій операції, хоча наразі він поставив близько 1000 тонн допомоги в анклав сушею. Водночас Йорданія вже раніше доставляла допомогу у Газу.
Представник президента Франції сказав, що в операції, яка відбулася в ніч на четвер, 4 січня, брали участь французький і йорданський літак.
"Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною", - заявив президент Еммануель Макрон.
Натомість французький чиновник відмовився уточнити, що саме було скинуто, і чи дав Ізраїль зелене світло на операцію.
У листопаді ж Ізраїль схвалив попередню місію десантної допомоги Йорданії.
- 31 грудня міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що країна готова "негайно" дозволити суднам доставляти допомогу в Газу в рамках запропонованого морського коридору з Кіпру, назвавши чотири європейські країни потенційними учасниками цього коридору.
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