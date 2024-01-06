Літаки Франції та Йорданії скинули сім тонн гумдопомоги у Газу

Про це інформує Reuters з посиланням на офіційного представника президента Франції.

Зазначається, що це стало першим випадком, коли Париж взяв безпосередню участь у такій операції, хоча наразі він поставив близько 1000 тонн допомоги в анклав сушею. Водночас Йорданія вже раніше доставляла допомогу у Газу.

Представник президента Франції сказав, що в операції, яка відбулася в ніч на четвер, 4 січня, брали участь французький і йорданський літак.

"Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною", - заявив президент Еммануель Макрон.

Натомість французький чиновник відмовився уточнити, що саме було скинуто, і чи дав Ізраїль зелене світло на операцію.

У листопаді ж Ізраїль схвалив попередню місію десантної допомоги Йорданії.