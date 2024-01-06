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Літаки Франції та Йорданії скинули сім тонн гумдопомоги у Газу

6 січня, 2024 субота
06:33
Світ сектор Газа

Військово-повітряні сили Франції та Йорданії скинули сім тонн термінової гуманітарної та медичної допомоги для польового госпіталю, відкритого у другому за розміром місті Гази - Хан-Юніс

Про це інформує Reuters з посиланням на офіційного представника президента Франції.

Зазначається, що це стало першим випадком, коли Париж взяв безпосередню участь у такій операції, хоча наразі він поставив близько 1000 тонн допомоги в анклав сушею. Водночас Йорданія вже раніше доставляла допомогу у Газу.

Представник президента Франції сказав, що в операції, яка відбулася в ніч на четвер, 4 січня, брали участь французький і йорданський літак.

"Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною", - заявив президент Еммануель Макрон.

Натомість французький чиновник відмовився уточнити, що саме було скинуто, і чи дав Ізраїль зелене світло на операцію.

У листопаді ж Ізраїль схвалив попередню місію десантної допомоги Йорданії.

  • 31 грудня міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що країна готова "негайно" дозволити суднам доставляти допомогу в Газу в рамках запропонованого морського коридору з Кіпру, назвавши чотири європейські країни потенційними учасниками цього коридору.

 

Франція
гуманітарна допомога
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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