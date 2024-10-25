Литва демонтує лінії електропередачі з РФ і Білоруссю

Про це повідомляє LRT.

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid заявив, що 8 лютого наступного року всі лінії електропередачі з РФ та Білоруссю відключать, після чого розпочнеться їхній демонтаж.

Акцентується, що 9 лютого 2025 року балтійські електромережі синхронізують із мережами західноєвропейських країн.

"Оскільки синхронізація мережі з континентальною Європою наближається, уряд у середу відключив сім 330-кіловольтних зв'язків з Росією та Білоруссю зі списку активів та об'єктів, важливих для національної безпеки", - додають у матеріалі.