Литва демонтує лінії електропередачі з РФ і Білоруссю
Литва у лютому 2025 року відключить лінії електропередачі з Росією та Білоруссю, а згодом демонтує їх у межах синхронізації балтійських енергосистем із державами Західної Європи
Про це повідомляє LRT.
Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid заявив, що 8 лютого наступного року всі лінії електропередачі з РФ та Білоруссю відключать, після чого розпочнеться їхній демонтаж.
Акцентується, що 9 лютого 2025 року балтійські електромережі синхронізують із мережами західноєвропейських країн.
"Оскільки синхронізація мережі з континентальною Європою наближається, уряд у середу відключив сім 330-кіловольтних зв'язків з Росією та Білоруссю зі списку активів та об'єктів, важливих для національної безпеки", - додають у матеріалі.
- 10 липня повідомлялось, що Литва, Латвія та Естонія у лютому наступного року готові приєднатися до континентальної європейської енергосистеми ENTSO-E, відʼєднавшись від спільної з Росією та Білоруссю BRELL (електричне кільце РФ, РБ і балтійських країн).
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