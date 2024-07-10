Країни Балтії готові від'єднатися від спільної з РФ і Білоруссю електросистеми BRELL, - Міненерго Литви

Про це йшлося на зустрічі міністрів енергетики держав Балтії, повідомляють на сайті міністерства енергетики Литви.

На зустрічі очільники міністерств енергетики зазначили, що підготовка до синхронізації енергосистеми їхніх держав з європейською відбувається згідно з планом.

"У найближчі тижні оператори балтійських систем передачі поінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт BRELL", - наголошується в пресрелізі.

Потім Литва, Латвія та Естонія протестують роботу ізольованої системи та її синхронізацію з мережами Європи - у лютому наступного року.