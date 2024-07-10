Країни Балтії готові від'єднатися від спільної з РФ і Білоруссю електросистеми BRELL, - Міненерго Литви
Литва, Латвія та Естонія у лютому наступного року готові приєднатися до континентальної європейської енергосистеми ENTSO-E, відʼєднавшись від спільної з Росією та Білоруссю BRELL (електричне кільце РФ, РБ і балтійських країн)
Про це йшлося на зустрічі міністрів енергетики держав Балтії, повідомляють на сайті міністерства енергетики Литви.
На зустрічі очільники міністерств енергетики зазначили, що підготовка до синхронізації енергосистеми їхніх держав з європейською відбувається згідно з планом.
"У найближчі тижні оператори балтійських систем передачі поінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт BRELL", - наголошується в пресрелізі.
Потім Литва, Латвія та Естонія протестують роботу ізольованої системи та її синхронізацію з мережами Європи - у лютому наступного року.
- У серпні минулого року оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає від’єднання від контрольованої Росією системи й підключення до континентальної європейської мережі.
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