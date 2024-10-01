Литва денонсувала угоди з РФ і Білоруссю щодо економічного співробітництва
Литовський парламент проголосував за денонсацію трьох міжнародних угод із Росією та Білоруссю, що стосуються економічного співробітництва країн
Про це пише LRT.
У матеріалі йдеться, що литовські депутати скасували дію угоди з РФ і Білоруссю про сприяння та захист інвестицій та договір про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу і запобігання податкових порушень, укладений з Москвою.
Усі три угоди підписали у 1999 році.
"Реальність така, що ми маємо сусіда, який своєю співпрацею з Росією становить загрозу не лише національній безпеці Литви, а й усієї Європи. Тому не може бути ніякої економічної або будь-якої іншої співпраці, яка підтримує цей режим", – сказав депутат Вілюс Семешка.
За словами депутата Арвідаса Анушаускаса, усі серйозні інвестори вийшли з російського ринку, а Вільнюс не може залучати нові інвестиції в теперішній ситуації.
Водночас депутат Гедрюс Сурплюс заявив: угоди з РФ "де-факто неефективні".
- 16 вересня президент Литви Гітанас Науседа підписав укази, в яких він запропонував литовському Сейму денонсувати три угоди Литовської Республіки з Росією та Білоруссю.
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