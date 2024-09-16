"Про інвестиції та оподаткування": президент Литви Науседа запропонував уряду денонсувати три угоди з Росією та Білоруссю

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Науседа пропонує денонсувати угоду з Білоруссю про заохочення та захист інвестицій, підписану в Мінську 5 березня 1999 року, та аналогічну угоду з урядом Росії, підписану в Москві 29 червня того ж року.

Також президент Литви пропонує визнати недійсною угоду з РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та податкових порушень, підписану в Москві 29 червня 1999 року.

Уточнюється, що такі пропозиції надані з урахуванням резолюцій уряду Литви від 22 травня та 26 червня 2023 року.