"Про інвестиції та оподаткування": президент Литви Науседа запропонував уряду денонсувати три угоди з Росією та Білоруссю
Президент Литви Гітанас Науседа підписав укази, в яких він запропонував литовському Сейму денонсувати три угоди Литовської Республіки з Росією та Білоруссю
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Науседа пропонує денонсувати угоду з Білоруссю про заохочення та захист інвестицій, підписану в Мінську 5 березня 1999 року, та аналогічну угоду з урядом Росії, підписану в Москві 29 червня того ж року.
Також президент Литви пропонує визнати недійсною угоду з РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та податкових порушень, підписану в Москві 29 червня 1999 року.
Уточнюється, що такі пропозиції надані з урахуванням резолюцій уряду Литви від 22 травня та 26 червня 2023 року.
- У Литві оштрафували дві компанії, зареєстровані в державі, на загальну суму 20 тис. євро за порушення санкцій, запроваджених проти Росії.
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