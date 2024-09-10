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Головна Світ Литва оштрафувала дві компанії через порушення санкцій проти РФ

Литва оштрафувала дві компанії через порушення санкцій проти РФ

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2024 вiвторок
16:57
Світ Литва прапор

У Литві оштрафували дві компанії, зареєстровані в державі, на загальну суму 20 тис. євро за порушення санкцій, запроваджених проти Росії

Зміст

Про це повідомила литовська митниця.

Зазначено, що на кожну компанію наклали штраф у розмірі 10 тис. євро, оскільки, за інформацією митниці, вони надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та задекларованих товарів виробництва компаній РФ, які є у підсанкційному переліку юридичних осіб.

Зауважується, що з Росії відвантажувалися технічний вуглець та ізопреновий каучук.

  • 13 серпня у Литві викрили масштабну схему контрабанди товарів до РФ на майже €2 млн.
  • 14 серпня стало відомо, що Литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.

Теги:
Росія
Литва
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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