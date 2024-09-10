Литва оштрафувала дві компанії через порушення санкцій проти РФ

Про це повідомила литовська митниця.

Зазначено, що на кожну компанію наклали штраф у розмірі 10 тис. євро, оскільки, за інформацією митниці, вони надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та задекларованих товарів виробництва компаній РФ, які є у підсанкційному переліку юридичних осіб.

Зауважується, що з Росії відвантажувалися технічний вуглець та ізопреновий каучук.