Литва оштрафувала дві компанії через порушення санкцій проти РФ
У Литві оштрафували дві компанії, зареєстровані в державі, на загальну суму 20 тис. євро за порушення санкцій, запроваджених проти Росії
Про це повідомила литовська митниця.
Зазначено, що на кожну компанію наклали штраф у розмірі 10 тис. євро, оскільки, за інформацією митниці, вони надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та задекларованих товарів виробництва компаній РФ, які є у підсанкційному переліку юридичних осіб.
Зауважується, що з Росії відвантажувалися технічний вуглець та ізопреновий каучук.
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