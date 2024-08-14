У Литві розслідують понад 50 справ про порушення санкцій проти Росії і Білорусі
Литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі
Про це заявила генеральна прокурорка Литви Ніда Грюнскене, пише LRT.
"Якщо я не помиляюся, наразі ведеться понад 50 досудових розслідувань (щодо порушень санкцій). Я знаю, що у кількох справах є проблеми з винесенням рішень. Процес триває, у нас достатньо досудових розслідувань", - сказала вона журналістам у парламенті.
За словами Грюнскене, одна справа про контрабанду зброї вже передана до суду.
"Є одна справа про контрабанду зброї, якщо я не помиляюся, передана до суду", - заявила генеральна прокурорка.
- Напередодні у Литві викрили масштабну схему про порушення міжнародних санкцій і контрабанду товарів до Росії, у якій фігурують семеро фізичних і чотири юридичні особи.
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