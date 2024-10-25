Литва домовилася про ротації ППО з трьома країнами
Наступного року щонайменше три країни-члени НАТО надішлють до Литви системи протиповітряної оборони в рамках ротаційного розгортання
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає LRT.
Раніше Кащюнас заявляв, що європейські союзники НАТО повинні розмістити свої сили в Литві, і що однією з таких країн будуть Нідерланди.
"Я можу сказати три. Можливо, навіть більше", - зазначив Кащюнас.
Відповідаючи на запитання, чи буде серед цих країн Швеція, у якої Литва планує закупити бойові машини піхоти CV90, міністр сказав: "Наразі я не можу цього підтвердити".
У виданні додали, що минулого року НАТО погодило модель ротаційної протиповітряної оборони в регіоні Балтійського моря. Мета полягає в тому, щоб системи протиповітряної оборони країн Альянсу ротувалися в країнах Балтії майже безперервно.
- Литва офіційно ухвалила рішення щодо закупівлі німецьких бойових танків Leopard 2. Також країна планує придбати шведські бойові машини піхоти CV-90.
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